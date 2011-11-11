В Москве 18 ноября пройдет встреча Медведева, Лукашенко и Назарбаева

В Москве 18 ноября состоится встреча президентов России, Белоруссии и Казахстана, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы интеграции в рамках Таможенного союза.



В пятницу пресс-служба главы российского государства обнародовала сообщение, в котором говорится, что "главы входящих в Таможенный союз государств проведут переговоры по актуальным вопросам интеграции на евразийском пространстве в свете вступления в силу с 1 января 2012 года пакета международных договоров Единого экономического пространства (ЕЭП) трех стран".







