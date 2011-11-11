Президент России Дмитрий Медведев заявил о том,что его не беспокоит некоторое снижение рейтинга партии "Единая Россия". Глава государства считает, что партия власти, федеральный список которой он возглавляет, получит устойчивое большинство.



"Иногда говорят, вот у них, у этой партии рейтинг упал на пять процентов, все, катастрофа. Слушайте, но это жизнь. Это абсолютно обычная ситуация", - сказал Медведев. "Если где-то происходит провисание авторитета, партия должна над этим работать, думать, что сделать, чтобы этот авторитет не разрушить. Подтянуть свои позиции, в том числе в предвыборный период", - цитирует Медведева РИА Новости. По мнению главы государства, шансы "Единой России" получить устойчивое большинство в Государственной Думе "очень неплохие, даже сейчас, хотя избирательная кампания только набирает темпы.



Ранее источник в окружении президента сообщил о том, что из-за низкого рейтинга "Единой России" Медведев будет увольнять губернаторов. Отставки губернаторов Медведев напрямую увязывает с результатами, которые "Единая Россия" получит в их регионе.