Медведев предложил Японии вместе развивать экономику Курильских островов

Президент России Дмитрий Медведев предложил Японии совместно развивать экономику Курильских островов. "Мы готовы к совместной эксплуатации островов", - заявил Медведев в ходе встречи с дальневосточными СМИ.



По словам главы государства, власти России готовы "предоставить возможность для инвестирования, защищать японские инвестиции, создавать условия для ведения бизнеса". "Мы готовы делать это прямо сейчас", - цитирует Медведева Интерфакс. По словам президента, с соответствующим предложением он обратился к премьер-министру Японии.