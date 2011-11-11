Действующий президент России Дмитрий Медведев продолжит ротацию губернаторов. Сейчас отставки приостановлены в связи с выборами, сразу после окончания которых они возобновятся.



Отставки губернаторов Медведев напрямую увязывает с результатами, которые "Единая Россия" получит в их регионе. "Губернаторский корпус должен обновляться постоянно", - цитирует радиостанция "Эхо Москвы" источник в окружении президента. Стали известны и первые кандидаты на увольнение. По словам источника, это губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, глава Карелии Андрей Нелидов, а также губернатор Саратовской области Павел Ипатов.