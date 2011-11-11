Обама: Россия вступит в ВТО 15-17 декабря

Соединенные Штаты ожидают, что Россия получит приглашение стать членом Всемирной торговой организации (ВТО) 15-17 декабря. С таким заявлением выступил президент США Барак Обама.



Также глава Белого дома поздравил Дмитрия Медведева с достижением договоренности о вступлении в ВТО, передает BBC. Рабочая группа по присоединению России к ВТО утвердила протокол о присоединении. Она будет рекомендовать принять Россию в ВТО на заседании 15-17 декабря. Предполагается, что до 15 июня Россия ратифицирует пакет документов по присоединению к ВТО. Через 30 дней после уведомления ВТО о завершении ратификационных процедур Россия станет полноправным членом организации.