Матвиенко начала чистку Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приступила к оптимизации Верхней палаты Парламента. После утверждения новой структуры Совета Федерации своих постов могут лишиться люди из команды Сергея Миронова.



Как пишет газета "Московские новости", оптимизация - одна из первых инициатив Матвиенко. Накануне сенаторы утвердили новую структуру комитетов и комиссий - теперь их число сокращается с 27 до 10-ти. Кандидатуры новых руководителей этих структур предложит сама Матвиенко. Новая схема, по данным издания, подразумевает и новую "нарезку" комитетов и комиссий. Те из них, которые сохраняют старое название, поглощают сходные по функциям структуры. До 25 ноября все сенаторы обязаны написать заявление о том, в каком комитете они хотят работать. После этого пройдут организационные собрания и будут избраны руководители комитетов. На сегодня шансы потерять руководящие должности выше всего у старых соратников С. Миронова - Людмилы Нарусовой, Оганеса Оганяна и Валерия Парфенова. В то же время за штат уже было выведено управление пресс-службы Совфеда, где работают люди, набранные при Миронове. Так был уволен начальник управления Юрий Козлов. Взамен образовано управление информации и работы со СМИ.