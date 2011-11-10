МИД России: Доклад МАГАТЭ по Ирану не содержит ничего нового

Министерство иностранных дел России считает, что доклад МАГАТЭ, посвященный состоянию атомной энергетики в Иране, не содержит новых сведений. Документ - подборка ранее известных фактов, "которым преднамеренно придано политизированное звучание".



Об этом МИД РФ заявил в официальном пресс-релизе. Подход авторов доклада внешнеполитическое ведомство России называет предвзятым и непрофессиональным. "Когда отсутствует убедительная доказательная база, в оборот авторами пускаются предположения и подозрения, идет жонглирование информацией с целью формирования впечатления о якобы наличии в иранской ядерной программе военной составляющей. Такой подход трудно назвать профессиональным и непредвзятым", - говорится, в частности, в документе. Представители российского МИДа озабочены, что доклад МАГАТЭ "уже вовсю используется для подрыва усилий" международного сообщества по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. В этой связи МИД напомнил об обвинениях в адрес Ирака в создании оружия массового поражения, ставшие предлогом для вторжения в эту страну. Дальнейшее развитие событий, по мнению российского министерства, может "повернуть в опасное конфронтационное русло".



В среду в МИД РФ заявили, что Россия выступает против проведения военной операции в Иране, так как этот шаг будет иметь непредсказуемые последствия для всей глобальной безопасности.