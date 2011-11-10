Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в одиночку провел теледебаты в среду на канале "Россия-1". "Единая Россия" от приобретения платных эфиров отказалась. КПРФ сможет встретиться с партией власти 16 ноября на Первом канале.



Каждая политическая партия, принимающая участие в выборах в Государственную Думу, получила по часу бесплатного эфира на четырех федеральных телеканалах и радиостанциях. Отведенное время не дает возможность каждой партии встретиться на дебатах со всеми своими оппонентами, передает РИА Новости. Ранее первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников говорил, что компартия участвовала в жеребьевке платных телеэфиров, чтобы была возможность поговорить с главным оппонентам "Единой Россией" больше, чем отведено регламентом. "Я очень ждал эфира с "Единой Россией". Позавидовал себе, когда вытащили вашу передачу с "Единой Россией". Надеялся, что поспорим всерьез... К сожалению, они убежали. Была возможность обсудить насущные проблемы", - сказал Зюганов в эфире передачи "Поединок".