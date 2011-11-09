В Совете Федерации произошла структурная реформа. В среду сенаторы приняли решение о сокращении числа комитетов в верхней палате, из 27 существующих комитетов осталось всего десять.



В результате структурной реформы в Совете Федерации сформированы следующие комитеты: по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества; по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; по обороне и безопасности; по международным делам; по бюджету и финансовым рынкам; по экономической политике; по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по социальной политике; по науке, образованию, культуре и информационной политике; по регламенту и организации парламентской деятельности.



Каждый член Совета Федерации обязан войти в один из комитетов, а в каждом комитете должно состоять от 11 до 21 человека. До 25 ноября сенаторы должны определиться - в каком из комитетов они хотят продолжать работу, затем будут избраны председатели этих комитетов, сообщает официальный сайт верхней палаты парламента.