Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель открыли газопровод Nord Stream AG ("Северный поток"). Церемония прошла на берегу Балтийского моря в немецком городе Любмин.



В открытии нового энергетического транспортного коридора из России в Германию принимают участие также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и премьер-министр Франции Франсуа Фийон, передает ИТАР-ТАСС. Также в церемонии начала работы газопровода принимает участие еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.



Дмитрий Медведев прибыл в Любмин на вертолете из Берлина. Там он встречался с президентом ФРГ Кристианом Вульфом. Как ожидается, вторая ветка газопровода "Северный поток" вступит в строй в 2020 году.