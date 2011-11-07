Премьер Владимир Путин выступил за расширение ШОС

Премьер-министр РФ Владимир Путин выступил за расширение Шанхайской организации сотрудничества.

Выступая на заседании совета министров стран ШОС в понедельник, глава российского правительства заявил о том. что Россия приветствовала бы позитивное рассмотрение заявок государств о подключении в той или иной форме к деятельности организации, тех государств, которые в этом заинтересованы. «Возможности, авторитет и влияние ШОС от этого будут только возрастать», - подчеркнул Путин. Отметим, в получении статуса партнера по диалогу с ШОС заинтересованы, в частности, США и Турция.