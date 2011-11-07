Вячеслав Шпорт вошел в двадцатку наиболее открытых глав регионов перед СМИ

Исследования по определению информационной открытости провели «Национальная служба мониторинга» совместно с «Институтом независимых политических исследований», подготовив медиа-рейтинг глав субъектов РФ за октябрь 2011 года. Согласно подсчетам специалистов, позиции Вячеслава Шпорта укрепились: губернатор «поднялся» на 5 ступеней с 18-го места на 13-е.

Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе Хабаровского регионального отделения Партии "Единая Россия", коэффициент, по которому вычисляют цитируемость политика, отражает степень открытости персоны перед информационными источниками. Показатель рассчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. Таким образом, в ТОП рейтинга попадают персоны, не о которых больше всего пишут в СМИ, а те, каждое упоминание которых содержит месседж для той или иной аудитории.

По итогам октября в тройку наиболее информационно открытых губернаторов вошли глава Ярославской области Сергей Вахруков, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и глава Республики Алтай Александр Бердников.

Генеральный директор «Института независимых политических исследований» Алексанра Улитина прокомментировала ситуацию на политической арене: «В целом же, в октябре российские губернаторы продолжили демонстрировать рост комментарийной активности, что объясняется приближением выборов в Госдуму. В ноябре мы ожидаем увидеть пик цитируемости глав субъектов РФ по итогам 2011 года».