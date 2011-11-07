Гаевский: Новое правительство Ставрополья сформируют за 2-3 недели

Новое правительство Ставропольского края будет сформировано в течение двух-трех недель. Структура правительства будет изменена. Об этом сообщил в понедельник губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.



"В новой команде будут сильные игроки, при этом "варягов" не предвидится", - заявил Гаевский.По его словам, структура правительства поменяется, "станет меньше замов, при этом нагрузка на них возрастет". Гаевский заверил, что это "не предвыборная акция", передает РИА Новости.



Ранее губернатор Ставрополья сообщил о том, что отправил нынешний состав регионального кабинета министров в отставку. "Сегодня принял отставку правительства края в полном составе", - сказал Гаевский. "Кто-то достиг потолка компетентности, кто-то по возрасту. И тонкой настройкой здесь уже не обойтись", - заявил губернатор.