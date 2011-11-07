Петербург принимает глав ШОС

Заседание Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроется 7 ноября в Санкт-Петербурге

Сегодня Председатель правительства РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 7 ноября в Санкт-Петербурге, - участники встречи обсудят перспективы деятельности организации, - сообщило агентство БалтИнфо.

"Встреча пройдет под знаком десятой годовщины образования ШОС, которая отмечается в этом году. В повестке дня мероприятия - перспективы дальнейшего совершенствования деятельности организации, практические меры по продвижению сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах", - говорится в пресс-релизе.

Главы правительств также обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Итоги заседания будут отражены в совместном коммюнике и в ряде решений, которые подпишут участники заседания.