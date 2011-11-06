Израиль подтвердил возможность скорой атаки на Иран

Президент Израиля Шимон Перес заявил о том, что возможная «атака на Иран» со стороны Израиля и других стран становится «все более и более вероятной».

Выступлению Шимона Переса предшествовала серия крупных военных учений в Израиле. В Тель-Авивском округе военные отрабатывали навыки реагирования на ракетные нападения. Накануне стало известно, что МАГАТЭ готовится обнародовать доклад, содержащий свидетельства о ведущихся в Иране секретных разработках ядерного оружия. Иранские власти уже заявили, что считают подготовленный экспертами Международного агентства по атомной энергии документ «сфабрикованным».

По некоторым данным, израильские планы по нанесению удара по Ирану корректируются каждые 36 часов, передает Радио «Свобода». СМИ сообщают о том, что Израиль намерен нанести массированный удар по иранским ядерным объектам, задействованным в создании первой атомной бомбы. Газета La Repubblica пишет: «Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху всего в одном шаге от того, чтобы отдать приказ о нанесении удара, который всколыхнет весь ближневосточный регион». Согласно поступающей информации, накануне в ходе совещания израильского правительства было получено семь голосов (большинство) в пользу военного решения, передает ИА Росбалт. По неофициальным данным, премьер Нетаньяху, министр обороны Эхуд Барак и глава МИД Израиля Авигдор Либерман оказывали давление с целью принять это решение. В прессу просочились детали доклада МАГАТЭ по Ирану.

Иран продолжает свою ядерную программу на военной базе Парчин, в 30 километрах от Тегерана, говорят дипломатические источники в Вене. Иран якобы провел эксперименты в финально стадии разработки ядерного оружия.