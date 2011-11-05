Вслед за главой администрации Ижевска Денисом Агашиным еще один высокопоставленный удмуртский чиновник объявил о схеме "деньги за голоса в пользу "Единой России".

Глава администрации президента и правительства Удмуртии Александр Гориянов на встрече с таксистами города Глазова заявил, что Сарапулу дали 30 млн. рублей на дороги, на тротуары минувшим летом. он сказал, что по стране много проектов, которые курирует "Единая Россия". "И они определяют, как с какой территорией работать", - сюжет об этом в ночных новостях показал местный канал ТНТ, передает "Эхо Москвы".

"АН" сообщали, что сити-менеджер Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранскими организациями города заявил, что без голосования за "Единую Россию" региону денежные средства не дадут.