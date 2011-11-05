Американские конгрессмены указали на ряд препятствий по вступлению России в ВТО

Американские конгрессмены выразили озабоченность в связи с возможным вступлением России в ВТО. Группа из 23 конгрессменов от Демократической и Республиканской партий указала на ряд препятствий.



По мнению конгрессменов, Россия отходит от обязательств, принятых ей в 2006 году для присоединения к Соглашению по информационной технологии в рамках процесса вступления в ВТО, передает РИА «Новости». Об этом говорится в послании, направленном торговому представителю США Рону Кирку.



«Участие России (в Соглашении) имеет важнейшее значение для того, чтобы высокотехнологичная продукция США была конкурентоспособной и гарантированно не облагалась таможенными тарифами на растущем российском рынке. Если этого не будет, то осуществляющие экспорт американские компании, а также занимающиеся бизнесом в России американские фирмы, которые используют американскую технологическую продукцию, столкнутся с серьезными трудностями», - говорится в письме.