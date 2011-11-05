Губернатор Ненецкого автономного округа доложил Путину о развитии региона

На встрече с председателем российского правительства Владимиром Путиным губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров доложил о социально-экономической ситуации в регионе.



По словам Федорова, валовой региональный продукт округа в этом году должен составить 136 миллиардов рублей. В то же время, по словам губернатора, темпы роста регионального продукта падают. Причина падения темпов роста - снижение показателей добычи у ряда региональных нефтедобывающих предприятий. Федоров также доложил Путину о развитии социальной сферы. "Основной приоритет региональной политики - это социальная поддержка наших граждан и реализация национальных проектов. Строим детские сады, строим школы... Разработали региональную программу "Жилище" до 2022 года", - цитирует губернатора РИА Новости.