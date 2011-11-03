Дмитрий Медведев и Барак Обама обсудят приговор Виктору Буту

Президент России Дмитрий Медведев обсудит с лидером США Бараком Обамой приговоры Виктору Буту, Александру Ярошенко, а также вопросы создания европейской ПРО. Такое предположение высказал

замглавы МИД Сергей Рябков.



«С учетом обстоятельств по моей оценке, вероятно, на саммите в Гонолулу основное внимание будет уделено проблеме ПРО, ситуации с Ярошенко и Бутом», - заявил Рябков, передает «Интерфакс». Ранее помощник президента Сергей Приходько рассказал, что на саммите в Гонолулу ожидается отдельная встреча Медведева и Обамы.