Власти России составили "черный список" граждан США, аналогичный тому, что был составлен Америкой в связи с делом Магнитского. В него вошли 11 граждан США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.



«В наш список вошли 11 человек за грубые нарушения прав граждан других государств», - сказал Рябков, передает «Интерфакс». По его словам, этими лицами нарушаются права граждан на территории США или в зонах американской юрисдикции, например, в Гуантанамо (американская тюрьма на Кубе).