Израиль приостановил финансирование ЮНЕСКО

В четверг Израиль заморозил финансирование Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). После того, как Палестина стала членом этой организации, о прекращении финансирования заявили и США.



Об этом сообщил помощник главы правительства Алекс Сельский. «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение заморозить финансовое участие Израиля в бюджете организации ЮНЕСКО, которое составляет 2 млн долларов в год», - цитирует помощника премьера ИТАР-ТАСС.