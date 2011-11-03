Медведев: Страны БРИКС выработают общую позицию по ситуации в еврозоне

Страны БРИКС договорились выработать консолидированную позицию по ситуации в еврозоне, заявил президент России Дмитрий Медведев после встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао.



В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. "Мы, действительно, обсуждали трудности, которые существуют в еврозоне, и необходимость выработки консолидированной позиции стан БРИКС", - заявил президент. Как сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович, лидеры стран БРИКС договорились об установлении более тесных контактов по линии министерств финансов и шерпов. Он пояснил, что все лидеры поддержали идею проводить регулярные консультации для выработки "общей позиции по еврозоне и отстаиванию этой позиции в рамках МВФ и в рамках других форматов", передает ИТАР-ТАСС.