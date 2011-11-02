Российскому консулу закрыли рот

Генеральный консул Российской Федерации в Симферополе Владимир АНДРЕЕВ временно приостановил общение с прессой. Пойти на такой шаг его заставила сегодняшняя беседа в представительстве Министерства иностранных дел Украины в Крыму.



Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил сам АНДРЕЕВ.



Вчера «АН-Крым» договорились с генконсулом об интервью в редакции издания. Однако сегодня за несколько минут до встречи АНДРЕЕВ связался с нами по телефону и попросил перенести ее на другое время, не уточнив при этом конкретных сроков.



Свои действия российский дипломат объяснил результатами беседы, состоявшейся утром в представительстве Министерства иностранных дел Украины в Крыму.



«Сегодня я был в представительстве МИД Украины в Крыму. Состоялась беседа, по результатам которой я временно приостанавливаю общение с прессой», - пояснил АНДРЕЕВ. Говорить о подробностях беседы он отказался.



«О ее содержании я вам, естественно, ничего не скажу, потому что вопрос по мне вынесен на более высокий уровень российско-украинских отношений. Где он будет обсуждаться, как, это для вас закрытая тема», - сказал генконсул. АНДРЕЕВ добавил, что как только этот вопрос будет решен, он вернется «к активному общению с прессой».



Как сообщалось ранее, в интервью «Севастопольской газете» Владимир АНДРЕЕВ заявил, что украинский язык в Крыму может представлять угрозу для жизни людей, поскольку в лекарствах отсутствуют русскоязычные инструкции. В ответ на это МИД Украины передал генконсулу РФ в Симферополе учебник украинского языка и русско-украинский разговорник. В свою очередь, АНДРЕЕВ действия украинского ведомства назвал «клоунадой».