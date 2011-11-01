«Единая Россия» объявила дату выдвижения Путина кандидатом в президенты

«Единая Россия» объявила дату выдвижения премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации.

«27 ноября в Москве состоится второй этап 12 съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Начало съезда в 12.00», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

О месте проведения съезда «единороссы» обещают объявить дополнительно.

Напомним, 14 октября, партия официально предложила премьер-министра РФ Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации.