«Единая Россия» объявила дату выдвижения Путина кандидатом в президенты
1 ноября 2011, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
«Единая Россия» объявила дату выдвижения премьер-министра Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации.
«27 ноября в Москве состоится второй этап 12 съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Начало съезда в 12.00», - говорится в сообщении пресс-службы партии.
О месте проведения съезда «единороссы» обещают объявить дополнительно.
Напомним, 14 октября, партия официально предложила премьер-министра РФ Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации.