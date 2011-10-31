Заявления сити-менеджера Ижевска Агашина ветеранам - его личная инициатива

Первый заместитель секретаря Президиума Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк прокомментировал заявления сити-менеджера Ижевска Дениса Агашина.

Напомним, Агашин пообещал ветеранским организациям увеличение финансирования, если партия «Единая Россия» получит на выборах при голосовании 60 процентов. Скандальное ВИДЕО попало в Интернет.

По словам Железняка, предположение о связи объема финансирования ветеранских организаций с результатом "Единой России" на выборах принадлежит лично Агашину.

«Сити-менеджер Ижевска Денис Агашин не является кандидатом в депутаты от нашей Партии. Ижевский мэр проводил встречу с представителями ветеранских организаций по своей инициативе. Никаких указаний руководства Партии по этому вопросу нет и быть не может. Не существует подобных решений и на уровне региональной партийной организации», - приводится комментарий выступления Дениса Агашина Сергеем Железняком.

Железник подчеркнул, что «ЕР» всегда поддерживала и будет поддерживать ветеранские другие ведущие общественные организации в России, вне зависимости от результата, полученного партией на выборах .