Правоохранительные органы непризнанной Приднестровской Молдавской республики объявили о задержании группы из 10 человек, которые занимались "чёрным пиаром" в канун выборов президента.

Задержанные прибыли из России, Украины и Молдавии.

Правоохранительные органы располагают информацией, что эти люди причастны к "цветной революции" на Украине и беспорядкам в молдавской столице.

Эти люди были задержаны после того, как в МВД ПМР поступила информация о том, что группа лиц в общественных местах расклеивает листовки, раздает книги, распространяет через интернет информацию, порочащую честь и достоинство одного из кандидатов в президенты ПМР Игоря Смирнова.

Согласно собранной информации, было установлено, что на территории ПМР орудует организованная преступная группа. По "горячим следам" были задержаны и первые подозреваемые. Установлено, что пиар-технологии были ими отработаны и опробованы во время "цветных революций", в частности, в Кишинёве и Киеве, о чем свидетельствуют документы, изъятые при задержании подозреваемых.

В МВД ПМР подчеркивают, что преступная группировка состояла из 10 человек, 7 из них в настоящий момент задержаны и допрошены.

В городах Бендеры, Тирасполь, в с.Суклея Слободзейского района были произведены обыски. Помимо партийной атрибутики, различной оргтехники, газет, журналов, другой прокламации были изъяты и деньги, сообщает RBC.

Все это, как сообщается, конспиративно хранилось в съёмных квартирах, гаражах, в арендованных группировкой офисах.