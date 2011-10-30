В Приднестровье задержали интернациональную бригаду "чёрных пиарщиков"
30 октября 2011, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы непризнанной Приднестровской Молдавской республики объявили о задержании группы из 10 человек, которые занимались "чёрным пиаром" в канун выборов президента.
Задержанные прибыли из России, Украины и Молдавии.
Правоохранительные органы располагают информацией, что эти люди причастны к "цветной революции" на Украине и беспорядкам в молдавской столице.
Эти люди были задержаны после того, как в МВД ПМР поступила информация о том, что группа лиц в общественных местах расклеивает листовки, раздает книги, распространяет через интернет информацию, порочащую честь и достоинство одного из кандидатов в президенты ПМР Игоря Смирнова.
Согласно собранной информации, было установлено, что на территории ПМР орудует организованная преступная группа. По "горячим следам" были задержаны и первые подозреваемые. Установлено, что пиар-технологии были ими отработаны и опробованы во время "цветных революций", в частности, в Кишинёве и Киеве, о чем свидетельствуют документы, изъятые при задержании подозреваемых.
В МВД ПМР подчеркивают, что преступная группировка состояла из 10 человек, 7 из них в настоящий момент задержаны и допрошены.
В городах Бендеры, Тирасполь, в с.Суклея Слободзейского района были произведены обыски. Помимо партийной атрибутики, различной оргтехники, газет, журналов, другой прокламации были изъяты и деньги, сообщает RBC.
Все это, как сообщается, конспиративно хранилось в съёмных квартирах, гаражах, в арендованных группировкой офисах.