Путин вручил членам кабинета министров удостоверения кандидатов в депутаты ГД

Председатель российского Правительства Владимир Путин вручил ряду членов кабинета министров удостоверения кандидатов в депутаты Государственной Думы. Документы получили глава МЧС Сергей Шойгу и руководитель Минприроды Юрий Трутнев.



Также удостоверения кандидатов в депутаты получили вице-премьер Виктор Зубков, руководитель аппарата правительства РФ Вячеслав Володин, заместители председателя правительства Александр Жуков, Игорь Сечин и Дмитрий Козак. "Для страны так важно, чтобы у нас была работоспособная, ответственная Дума, чтобы в нашей стране был сохранен профессиональный парламент", - отметил Путин. "И я не могу не выразить вам слова благодарности за то, что вы согласились принять участие в избирательной кампании", - цитирует премьера РИА Новости.



