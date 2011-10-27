Николай Азаров: Украина и Россия близки к компромиссу по газу

Россия и Укриана близки к компромиссу по газу, заявил в четверг премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, это будет большой пакет документов, определяющий весь спектр взаимоотношений между двумя странами.



«Это будет большой пакет документов, определяющих весь спектр наших взаимоотношений», - сказал украинский премьер в интервью радиостанции «Эхо Москвы». По словам Азарова, будущий компромисс не увязывается со вступлением Украины в Таможенный союз. «Нет, не увязываю», - сказал Азаров, отвечая на вопрос, увязывает ли Киев уступку России снизить цену на газ с вступлением Украины в Таможенный союз.