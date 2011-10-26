Первый вице-премьер Виктор Зубков может уйти из правительства

Первый вице-премьер Виктор Зубков может сразу после выборов 4 декабря уйти из правительства и перейти работать в Госдуму.

Зубков был бы не прочь возглавить Госдуму нового созыва, утверждает источник в окружении вице-премьера.

Напомним, высокопоставленные чиновники по указу главы государства к 1 октября покинули советы директоров компаний с государственным участием. Единственный Виктор Зубков остался главой совета директоров Газпрома.

В правительстве отмечали, что, несмотря на возраст (Зубкову месяц назад исполнилось 70 лет), его профессионализм высоко ценится. Ему прочат несколько должностей после выборов президента в 2012 году, передает РБК.

В правительстве в обязанности первого вице-премьера Виктора Зубкова входит кураторство реализации нацпроекта по сельскому хозяйству, выработки и реализации госполитики в области рыболовства и развития лесного комплекса и АПК, а также деятельности правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике.