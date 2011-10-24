ГП Украины возобновила расследование по неуплате Тимошенко $2,5 млн. налогов

Возобновлено расследование по неуплате экс-премьером Украины Юлией Тимошенко $2,5 млн. налогов. Генпрокуратура Украины сообщает, что расследованием займётся налоговая полиция. Надзорное ведомство возобновило расследование дела против Юлии Тимошенко, которое было прекращено еще десять лет назад.

Бывшего украинского премьера обвиняют в уклонении от уплаты налогов и хищении бюджетных средств. Это уже четвертое дело помимо "газового", возбужденное против лидера "Батьковщины".

По данным прокуратуры, Юлия Тимошенко, возглавляя компанию "Единые энергосистемы Украины", с помощью мошеннических схем при расчете за газ похитила $3 млн. и не выплатила более $2,5 млн. налогов, а также скрыла доходы от деятельности принадлежащей ей офшорной компании.

Уголовное дело по обвинению в хищении средств и мошенничестве было возбуждено в январе 2001 года.