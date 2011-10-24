Грузия назвала условия вступления России в ВТО

Грузия даст согласие на членство России в ВТО если РФ согласится на размещение международных наблюдателей на абхазском и югоосетинском участках российско-грузинской границы.



Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Очередной раунд грузино-российских переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию состоится во вторник, отметила Каландадзе. Встречу, прошедшею 20 октября, Каландадзе назвала безрезультатной. "Встреча завершилась безуспешно. Главная проблема заключается в том, что Россия выступает против предложения Грузии о совместном мониторинге российско-грузинских границ с участием международных наблюдателей. Это наше принципиальное требование. Как только Россия будет готова к этому предложению, мы соответственно будем готовы дать наше согласие", - цитирует Каландадзе РИА Новости.