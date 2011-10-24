Народный фронт обяжет чиновников и их семьи доказывать легальность расходов

Общероссийский народный фронт предлагает обязать чиновников и их семьи доказывать легальность не только своих доходов, но и расходов. Авторы «Программы народных инициатив» напоминают о Конвенцию ООН против коррупции.



Авторы документа напоминают, что Россия ратифицировала Конвенцию ООН, за исключением статьи 20 "Незаконное обогащение". ОНФ призывает власти восполнить этот пробел. Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе председателя Правительства Владимира Путина, опубликовал план первоочередных действий для будущего состава Госдумы по обустройству жизни россиян. Программа ОНФ должна лечь в основу предвыборной программы «Единой России».



Программа ОНФ считает приоритетными направлениями создание достойных условий для жизни россиян, модернизацию экономики, снижение темпов роста цен, развитие регионов, преодоление коррупции и обновление политической системы.



