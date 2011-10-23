Как Вы относитесь к прямым губернаторским выборам ?

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не видит ничего плохого в возвращении губернаторских выборов.

Микроблог губернатора Северной столице Георгия Полтавченко в Twitter стал привлекать внимание петербуржцев все больше и больше. Горожане задают ему самые разнообразные вопросы. Один из читателей, например, поинтересовался мнением Полтавченко о результатах социологического опроса, согласно которым 60% петербуржцев хотят возвращения прямых выборов губернатора.

«Не вижу в этом ни чего плохого, уверен, что так и будет…», - приводит ответ градоначальника Санкт-Петербурга агентство БалтИнфо.

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