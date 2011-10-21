Россия никогда не пригласит президента Грузии Михаила Саакашвили в Москву с визитом, он "изъят из перечня" российских партнеров, сказал в пятницу глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Его никто никогда не пригласит. Это человек, который изъят из перечня наших партнеров по понятным причинам. Человек, который отдал приказ убивать наших миротворцев, а заодно и граждан, которых он считал своими. Я имею в виду жителей Южной Осетии", – заявил Лавров в эфире радиостанций "Голос России", "Радио России" и "Эхо Москвы".

В связи с этим он подчеркнул, что отмены визового режима с Грузией не будет, при этом Россия сохранит цивилизованные отношения с Тбилиси в отношении порядка въезда и выезда граждан.

"Мы хотим все-таки иметь отношения цивилизованные. И когда страна разрывает дипломатические связи, иметь безвизовый режим с этой страной – это нонсенс. И надеюсь, все это прекрасно понимают", – сказал он в пятницу.

По его словам, что касается общения граждан, он напомнил, что "не мы разрывали дипломатические отношения – это была инициатива господина Саакашвили, и не по нашей вине мы сейчас, в общем-то, ограничены в контактах".

Напомним, в четверг Медведев на встрече со студентами в здании журфака МГУ предупредил, что Россия всегда готова дать отпор в случае посягательств на ее граждан.

Один из участников встречи поблагодарил Медведева за то, что он "дал по зубам" президенту Грузии Михаилу Саакашвили, развязавшему войну в августе 2008 года.