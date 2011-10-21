Все вопросы по вступлению России в ВТО урегулированы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что все вопросы по вступлению России в ВТО, которые связаны с нормами и правилам организации, урегулированы.



В эфире радиостанций "Голос России", "Радио России" и "Эхо Москвы" в ходе интерактивного общения с радиослушателями, Сергей Лавров сказал, что "все вопросы урегулированы - все вопросы, которые относятся непосредственно к нормам, правилам Всемирной торговой организации".



Глава российского МИДа добавил, что Москва поддерживает так называемые швейцарские предложения по проблеме ВТО к России и Грузии, которая выступает против вступления РФ в эту международную организацию, хотя "мы предлагали несколько вариантов решения вопроса таким образом, чтобы оставаться строго в рамках мандата ВТО".



Сергей Лавров подчеркнул, что "наши грузинские соседи не могут на это пойти, у них позиция полностью политизированная, и при этом они, как и по многим другим вопросам, просто бессовестно врут, что все это с позиции российской стороны". Глава МИД РФ сравнил позицию грузинских переговорщиков с антироссийскими высказываниями президента Грузии Михаила Саакашвили:"Это так же, как недавно Михаил Николаевич Саакашвили кому-то интервью давал и откуда-то придумал некие 18 террористических актов, организованных российскими спецслужбами на грузинской территории против посольства США, представительства НАТО, железную дорогу, полицейских участков", цитирует Лаврова РИА Новости.