Кудрина исключили из российско-итальянского совета по экономическому развитию

Бывшего министра финансов Алексея Кудрина отстранили от должности председателя российской части в российско-итальянском совете по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.



На этом посту Кудрина сменит зампред правительства России Александр Жуков, передает РБК. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Владимир Путин. Ранее, 26 сентября президент Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Алексея Кудрина с поста вице-премьера - министра финансов РФ.