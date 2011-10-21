Уго Чавес: Муамара Каддафи будут вспоминать как мученика

Президент Венесуэлы Уго Чавес назвал бывшего лидера Джамахирии Муамара Каддафи "мучеником". "История в Ливии еще только начинается", - предрек Чавес.



Чавес уверен - смерть Муамара Каддафи не остановит сопротивление ливийского народа против "империи янки", передает ИТАР-ТАСС. По словам главы Венесуэлы, "эта история в Ливии еще только начинается, там остается народ... империя янки не сможет управлять миром". В краткой беседе с журналистами в городе Санто-Кристо-де-ла-Грита Чавес отметил, что ливийского лидера "будут вспоминать как борца, а теперь еще и как мученика".