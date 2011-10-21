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Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на ближайшие 3 года

21 октября 2011, 06:50 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на ближайшие 3 года

В пятницу Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2012 и следующие два года. Бюджет страны рассчитан из консервативных прогнозов цены на нефть в 100 долларов за баррель. В доходной части на нефтегазовые поступления приходится чуть больше 50 процентов, передает телеканал "Россия-24". В следующем году бюджетный дефицит не превысит 900 миллиардов рублей. В 2012 году инфляция ожидается около 6%, а в 2014 году будет меньше 5%.

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//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

Леонид Кравчук заметил первые сигналы скорого завершения конфликта в Донбассе

Леонид Кравчук заметил первые сигналы скорого завершения конфликта в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук заметил появление моментов, сигнализирующих урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе в скором времени.

//В мире

Пользователи сети посмеялсь над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя

Пользователи сети посмеялсь над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя

Пользователи сети посмеялись над заявлением мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя. "Вот что такое, когда мозг отвергает реальность", — высказался о заявлении Кличко один из пользователей сети "Вконтакте".

//Общество

Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Жители Донбасса не могут получить российский паспорт - слишком дорого

Стоимость российского гражданства для жителей Донбасса не позволяет им получить паспорт. Для простых людей сумма оказалась неподъемной.

//В мире

Джонсон пообещал высылать из Великобритании нелегальных мигрантов

Джонсон пообещал высылать из Великобритании нелегальных мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу пообещал, что будет высылать мигрантов, которые нелегальным способом проникают на британскую территорию, пересекая пролив Ла-Манш на лодках.

//Новости СМИ2

//Общество

Управляющий отеля в Турции обвинил родителей в трагедии с 12-летней девочкой из России - очевидец

Управляющий отеля в Турции обвинил родителей в трагедии с 12-летней девочкой из России - очевидец

Девочка из Петербурга находится в состоянии комы после инцидента в бассейне в отеле Sunhill в Турции. Трагедия в турецком отеле произошла на глазах туриста из Польши. Он рассказал о реакции управляющего отеля.

//Здоровье

Двенадцать возможных признаков появления раковой опухоли назвала врач-онколог

Двенадцать возможных признаков появления раковой опухоли назвала врач-онколог

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении в человеческом организме злокачественного образования. Соответствующую информацию озвучила российский врач-онколог Елена Гудкова.

//Шоу-бизнес

"Я счастлив", - обратился Максим Виторган к маме Алле Балтер, которой исполнилось бы 80 лет

"Я счастлив", - обратился Максим Виторган к маме Алле Балтер, которой исполнилось бы 80 лет

Маме Максима Виторгана актрисе Алле Балтер сегодня, 23 августа, исполнилось бы 80 лет. Народная артистка России скончалась в 2000 году, ей было всего лишь 60 лет.

//Шоу-бизнес

Друзья Анастасии Заворотнюк не подтвердили слухи о раке, но не исключили "большую проблему"

Друзья Анастасии Заворотнюк не подтвердили слухи о раке, но не исключили "большую проблему"

Поклонники Анастасии Заворотнюк начали волноваться из-за того, что актриса давно не выходила в свет, перестала вести блог в Инстаграм, а ее супруг фигурист Петр Чернышев не выступает в ледовых шоу.

//Новости МирТесен

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//Шоу-бизнес

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала Лолита женщине, пожаловавшейся на дороговизну жизни

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала Лолита женщине, пожаловавшейся на дороговизну жизни

"А вы работать не пробовали?", — посоветовала певица Лолита женщине, пожаловавшейся ей в Инстаграм на дороговизну жизни. Лолита Милявская в соцсети поблагодарила своих поклонников за то, что она получила музыкальную премию.

//Мнение

Надежда Савченко порадовалась, что русские и украинцы начали лучше понимать друг друга

Надежда Савченко порадовалась, что русские и украинцы начали лучше понимать друг друга

Надежда Савченко порадовалась тому, что русские и украинцы стали лучше понимать друг друга. Ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.

//Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии Forbes

Скарлетт Йоханссон признана самой высокооплачиваемой актрисой в мире по версии Forbes

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис года по версии американского журнала Forbes. Йоханссон с июня 2018 года по июнь 2019 года заработала $56 млн.$588,3 млн.

//История

Как советские войска в эти дни августа освобождали Молдавию от фашистов

Как советские войска в эти дни августа освобождали Молдавию от фашистов

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков

//Общество

В Нижнем Тагиле власти пытаются уговорить написавших заявление об уходе хирургов не увольняться

В Нижнем Тагиле власти пытаются уговорить написавших заявление об уходе хирургов не увольняться

Власти Свердловской области намерены убедить хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле не увольняться. Форс-мажорная ситуация в связи с уходом трех хирургов из Демидовской больницы изменится.

//Наука

Зачем российские учёные изучают пресноводные молюски в Мьянме?

Зачем российские учёные изучают пресноводные молюски в Мьянме?

Ученые Северного Арктического федерального университета и Федерального центра комплексных исследований Арктики Российской академии наук работают по совместному проекту с международной природоохранной организацией «Фауна и флора интернейшнл» (FFI, Великобритания) в качестве экспертов по биоразнообразию речных систем Юго-Восточной Азии.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//Общество

Алексей Венедиктов: В России более ста лет не было студенческих протестов

Алексей Венедиктов: В России более ста лет не было студенческих протестов

Последний раз студенчество и профессура в Российской Федерации выступали солидарно в 1911 году. Больше 100 лет назад. Вот где нарастает трещина. Даже лояльные власти группы людей оказались оскорблены.

//В мире

Папуасы Новой Гвинеи требуют независимости

Папуасы Новой Гвинеи требуют независимости

В Индонезии происходят столкновения населения на национальной почве. Причиной недовольства послужили выступления папуасов в различных городах Новой Гвинеи.

//Экономика

Россияне перешли на жёсткий режим питания

Россияне перешли на жёсткий режим питания

Из-за стремительного падения доходов россиян, потребление продуктов уменьшилось. За последние шесть лет люди стали меньше употреблять фруктов, молочных продуктов и рыбы. В то же время объём потребления сахара и мяса увеличился.

//Общество

Народ скидывается на помощь арестантам после московских митингов

Народ скидывается на помощь арестантам после московских митингов

Столичные юристы и студенты московских вузов создали сайт «Арестанты дела 212» для сбора денег, которые пойдут на помощь участникам массовых беспорядков в Москве. На сегодняшний день было собрано более 200 тысяч рублей.

//Шоу-бизнес

Марина Юдашкина показала, какой урожай она собрала на грядках в Подмосковье

Марина Юдашкина показала, какой урожай она собрала на грядках в Подмосковье

Большая семья кутюрье Валентина Юдашкина после отдыха вернулась в свой дом Подмосковье. Супруга дизайнера Марина радостно поделилась фотографиями, показав ухоженную территорию около загородного дома.

//Шоу-бизнес

Рудковская вновь продемонстрировала "бесконечные" ноги

Рудковская вновь продемонстрировала "бесконечные" ноги

Продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская вновь продемонстрировала в соцсети "бесконечные" ноги. В настоящий момент знаменитость отдыхает на море и часто публикует яркие фотографии в купальниках.

//Спорт

Петербургский ватерполист умер на 16-м году жизни во время тренировки в Болгарии

Петербургский ватерполист умер на 16-м году жизни во время тренировки в Болгарии

Юный российский спортсмен 22 августа скончался во время тренировки на сборах в Болгарии. По предварительным данным, юноша скончался из-за остановки сердца.

//Происшествия

Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО

Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО

В Мегионе в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

//В мире

Макрон: капитализм деградировал и сошел с ума

Макрон: капитализм деградировал и сошел с ума

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что капитализм "деградировал и сошел с ума", поскольку люди сами порождают проявления неравенства, которые не в состоянии впоследствии урегулировать.

//В мире

Бывший советник Трампа заявил, что у политика "психические проблемы"

Бывший советник Трампа заявил, что у политика "психические проблемы"

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи в пятницу заявил, что у бизнесмена и политика психические проблемы, которые не дадут ему возможности переизбраться на второй срок.

//Общество

Депутат Госдумы рассказал, что под Тверью медведь задрал 12 лошадей

Депутат Госдумы рассказал, что под Тверью медведь задрал 12 лошадей

На конеферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко в Тверской области медведь задрал 12 лошадей. Парламентарий в Инстаграм предупредил: «В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Будьте осторожны!»

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Пользователи сети раскритиковали методы воспитания певицы Светланы Светиковой

Пользователи сети раскритиковали методы воспитания певицы Светланы Светиковой

Пользователи сети раскритиковали методы воспитания детей выпускницы "Фабрики звезд", певицы Светланы Светиковой. Артистка и ее супруг Алексей Полищук воспитывают двух сыновей – Милана и Кристиана.

//В мире

Татьяна Москалькова призвала потерпеть, и она обнародует детали своего визита в Киев

Татьяна Москалькова призвала потерпеть, и она обнародует детали своего визита в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве с рабочим визитом. Как рассказала омбудсмен, идет большая и серьезная работа, которая обязательно будет предана гласности.

//В мире

Китай рекомендует США "не читать нотации другим странам" после выхода из ДРСМД

Китай рекомендует США "не читать нотации другим странам" после выхода из ДРСМД

Министерство иностранных дел Китая рекомендует руководству Соединенных Штатов Америки "не читать нотации другим странам" после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//Общество

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Ижевске

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Ижевске

В МВД назвали предварительную причину ДТП с автобусом в Ижевске. Предположительно, пассажирский автобус врезался в опору трубопровода, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал.

//Общество

Погодные условия заставили временно перекрыть подходы к Крымскому мосту для тяжеловесного транспорта

Погодные условия заставили временно перекрыть подходы к Крымскому мосту для тяжеловесного транспорта

Движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам в районе Керчи ограничено в связи с температурой воздуха, превысившей 32 градуса.

//Происшествия

Число погибших в результате камнепада в Дагестане увеличилось

Число погибших в результате камнепада в Дагестане увеличилось

Вечером в пятницу, 23 августа, стало известно, что количество погибших в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана увеличилось. Информацию предоставили в пресс-службе МВД по республике.

//Новости СМИ2

//В мире

СМИ: герцогиня Меган решила пойти на свадьбу бывшей возлюбленной своего мужа

СМИ: герцогиня Меган решила пойти на свадьбу бывшей возлюбленной своего мужа

В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская Меган решила посетить свадьбу бывшей возлюбленной своего супруга принца Гарри. Ранее стало известно, что актриса Крессида Бонас выходит замуж.

//Общество

В Ставропольском крае врачи сбежали из операционной, когда состояние рожающей женщины начало резко ухудшаться

В Ставропольском крае врачи сбежали из операционной, когда состояние рожающей женщины начало резко ухудшаться

Во время операции кесарева сечения умерла роженица. Родственники умершей на операционном столе роженицы подозревают, что в ее смерти виновны врачи. 72-летняя врач сослалась на подскочившее давление и ушла из операционной.

//В мире

Врачи заметили улучшения в состоянии девочки из Петербурга, пострадавшей в Турции

Врачи заметили улучшения в состоянии девочки из Петербурга, пострадавшей в Турции

Врачи отметили улучшения в состоянии пострадавшей в турецком Бодруме 12-летней девочки из Санкт-Петербурга. По настоянию прибывших в Турцию петербургских медиков, ребенок будет обследован дополнительно.

//Здоровье

Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи удаления некоторых клеток из мозга

Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера при помощи удаления некоторых клеток из мозга

Ученые из Калифорнийского университета провели масштабное исследование и предположили, что болезнь Альцгеймера можно лечить при помощи удаления некоторых клеток из мозга нездорового человека.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала, когда выступит с супругом Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым

Татьяна Навка рассказала, когда выступит с супругом Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, когда она выступит в своем шоу с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышовым. Навка рассказала, что с ее коллегой и партнером по шоу "все в порядке".

//Спорт

Кирьяков: Позиция левого защитника – самое слабое место в «Спартаке»

Кирьяков: Позиция левого защитника – самое слабое место в «Спартаке»

Вчера московский «Спартак» проиграл на выезде первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы португальской «Браге» 0:1. Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков в интервью еженедельнику «Аргументы недели» критически охарактеризовал игру в матче левого защитника «Спартака» Айртона.

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Пользователи сети вновь восхитились стройными ногами 46-летней Юлии Высоцкой

Пользователи сети вновь восхитились стройными ногами 46-летней Юлии Высоцкой

В сети обсуждают новые фотографии и видеозапись, на которых можно увидеть невероятно стройные ноги актрисы Юлии Высоцкой. 46-летняя женщина может позволить себе носить даже очень короткие шорты.

//Мнение

Мнения: Михаил Круг был первым и всегда им будет

Мнения: Михаил Круг был первым и всегда им будет

17 лет прошло с того летнего вечера, когда был убит поэт и бард Михаил Круг. А его смерть обрастает все новыми подробностями: член банды «Тверские волки» Александр Агеев, который отбывает пожизненное наказание, признался, что был участником нападения. Когда же будет поставлена точка в деле Михаила Круга?

//В мире

Борис Джонсон обратился к гражданам Украины на "мове"

Борис Джонсон обратился к гражданам Украины на "мове"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял участие в записи поздравительного ролика к Дню независимости Украины. В ролике британский политик обратился к гражданам страны на украинском языке.

//Происшествия

Камнепад убил семью из трех человек в Дагестане

Камнепад убил семью из трех человек в Дагестане

Камнепад в Цумадинском районе Дагестана убил семью из трех человек. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 23 августа, предоставили сотрудники республиканского Министерства внутренних дел.

//Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии возросло до 20 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Удмуртии возросло до 20 человек

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ижевске увеличилось. Согласно последней информации пресс-службы МЧС РФ, в ходе аварии травмы получили 20 человек.

//Шоу-бизнес

Шоумен Семён Слепаков в день 40-летия стал "серьёзным мужчиной"

Шоумен Семён Слепаков в день 40-летия стал "серьёзным мужчиной"

Шоумен Семён Слепаков в день 40-летия стал "серьёзным мужчиной". 23 августа Семёну Слепакову исполнилось 40 лет. Он опубликовал в Инстаграм фото не в торжественном наряде, а в чёрных трениках.

//В мире

Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию

Эрдоган планирует в ближайшие дни посетить Россию

В пятницу, 23 августа, стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставили сотрудники пресс-службы политика.

//Происшествия

В Ижевске автобус врезался в трубопровод, 15 пострадавших

В Ижевске автобус врезался в трубопровод, 15 пострадавших

Вечером в пятницу, 23 августа, в Ижевске автобус врезался в опору трубопровода. Согласно последней информации ГИБДД России, в результате случившего травмы получили не менее пятнадцати человек.

//Шоу-бизнес

Диана Арбенина рассказала, как ее мама помогает ей растить детей-двойняшек

Диана Арбенина рассказала, как ее мама помогает ей растить детей-двойняшек

Детям певицы Диана Арбениной исполнилось по девять лет. У артистки двойняшки - сын и дочь. Растить и воспитывать детишек рок-звезде помогает мама. Диана опубликовала трогательное семейное видео.

//Шоу-бизнес

45-летняя мать четверых детей Виктория Бэкхем показала безукоризненную фигуру в мини-шортах

45-летняя мать четверых детей Виктория Бэкхем показала безукоризненную фигуру в мини-шортах

45-летняя певица и дизайнер Виктория Бэкхем продемонстрировала безукоризненную фигуру в мини-шортах. В настоящий момент знаменитость отдыхает на море вместе со своим супругом, тремя сыновьями и дочкой.

//В мире

Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату"

Волкер заявил, что США готовы присоединиться к "нормандскому формату"

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в пятницу сделал важное заявление. По его словам, Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к "нормандскому формату".

//Шоу-бизнес

Алёна Апина не отмечает юбилейный день рождения

Алёна Апина не отмечает юбилейный день рождения

Певица Алёна Апина принципиально не отмечает юбилейный день рождения. 23 августа Апиной исполнилось 55 лет. Артистка не готовилась к специальным концертам по поводу юбилея.

//Авторы АН

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