Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на ближайшие 3 года

В пятницу Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2012 и следующие два года. Бюджет страны рассчитан из консервативных прогнозов цены на нефть в 100 долларов за баррель. В доходной части на нефтегазовые поступления приходится чуть больше 50 процентов, передает телеканал "Россия-24". В следующем году бюджетный дефицит не превысит 900 миллиардов рублей. В 2012 году инфляция ожидается около 6%, а в 2014 году будет меньше 5%.