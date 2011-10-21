Дмитрий Медведев ратифицировал соглашение с Южной Кореей о трудовой миграции

Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Кореей о работе предпринимателей одного государства на территории другого. Закон был принят Госдумой 7 октября и одобрен Советом Федерации 12 октября 2011 года.



Документ опубликован в пятницу в "Российской газете". Закон, подписанный президентом России, упрощает порядок пребывания и работы для сотрудников представительств юридических лиц, компаний, входящих в одну группу, руководителей предприятий, действующих на территориях обеих стран, а также их семей. Документ регулирует порядок и принципы трудовой миграции, вопросы социального и медицинского обеспечения и налогообложения. Особое внимание в тексте закона уделяется правовому статусу субъектов трудовых отношений. Помимо этого, соглашение гарантирует права, свободы, правовую защиту и личную безопасность работников.