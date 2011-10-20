Медведев: Россия даст «по зубам» тем, кто посягает на ее граждан

Россия даст «по зубам» тем, кто посягает на ее граждан, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с молодежью «Будут лезть, получат по зубам», - заявил глава государства.



Частный предприниматель из Москвы Георгий Овакимов на встрече с Медведевым рассказал об истории своей многонациональной семьи и поблагодарил президента за то, что он «дал по зубам» президенту Грузии Михаилу Саакашвили, развязавшему войну в августе 2008 года. «То, что в некоторых бывших союзных республиках происходит, меня просто поражает», - цитирует Медведева Интерфакс. «Я читаю материалы, которые приходят оттуда - материалы, которые спецслужбы готовят, шифровки разные - читаешь и уму непостижимо, как можно до такой степени поставить собственный народ в противовес другим гражданам», - сказал Дмитрий Медведев.



