Путин: Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС - безусловный приоритет России

На заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС в Петербурге премьер-министр РФ Владимир Путин выразил уверенность, что сотрудничество в рамках ЕврАзЭС - безусловный приоритет России.



Российский премьер заявил: "Взаимодействие в рамках ЕврАзЭС - это безусловный приоритет России. Намерены и дальше содействовать повышению эффективности организации, росту ее авторитета и международного вето".



По словам Владимира Путина, с учетом неблагополучной ситуации в мировой экономике и структурных дисбалансов страны ЕврАзЭС должны проводить "выверенную согласованную политику и четкие совместные действия".



Кроме того, премьер отметил и актуальность формирования системы взаимной антикризисной поддержки, напомнив, что ранее средства Антикритисного фонда ЕврАзЭС были направлены на поддержку экономик Белоруссии и Таджикистана, а в ходе сегодняшней встречи обсуждалась поддержка Киргизии.



Российский премьер напомнил, что с 1 января 2012 года заработает суд ЕврАзЭС, он выразил надежду, что это "создаст дополнительные гарантии для защиты интересов бизнеса всех участников экономической жизни", передает РИА Новости.