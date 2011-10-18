Медведев в Донецке отказался комментировать приговор Тимошенко

В Украине во вторник российский президент принимал участие в экономическом форуме в Донецке вместе с коллегой Виктором Януковичем. Дмитрий Медведев отказался говорить о своем отношении к приговору Юлии Тимошенко.

Как заявил Медведев, он старается не комментировать судебные решения до их вступления в законную силу. При этом президент России выразил надежду на то, что на Украине торжествует правосудие.

Напомним, что в Москве сразу после приговора экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко заявляли о том, что приговор не должен привести к отмене газового контракта, за превышение полномочий при подписании которого экс-премьер на прошлой неделе получила семь лет.

Медведев сейчас еще раз повторил, что газовый контракт должен исполняться неукоснительно.