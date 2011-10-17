Путин: Главное - это доверие людей (ВИДЕО)

Глава правительства РФ Владимир Путин в интервью, которое он дал руководителям трех российских телеканалов и которое ваыйдет в эфир в понедельник вечером, сказал, что главное - это доверие людей.



Интервью Владимира Путина, которое он дал руководителям "Первого канала", "России" и НТВ, в основном было посвящено теме выборов. Премьер считает, что у россиян всегда есть выбор, ну и кроме того, он сообщил, что в руководящих органах "Единой России" могут произойти изменения. По этому поводу он сказал: "Главное - это не кабинет и не должность. Главное - это доверие людей. "Единая Россия" должна остаться ведущей политической силой в стране и в Государственной Думе. Не должно быть любимчиков, и конечные решения не должны приниматься на основе симпатий или личных антипатий. Что касается самих руководящих органов партии: я думаю, что и здесь будут изменения".

Также глава правительства прокомментировал мнение некоторых граждан о том, что, если премьер пойдет на выборы, то выборов не будет совсем, на что Владимир Путин ответил: "Для рядового гражданина всегда есть выбор".