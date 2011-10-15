Итальянский парламент выразил правительству Сильвио Берлускони вотум доверия

Палата депутатов Италии накануне выразила вотум доверия правительству Сильвио Берлускони. Итальянского премьера спасли 15 парламентариев. Согласно результатам голосования, за Берлускони проголосовали 316 человек, против - 301 человек.

Итальянскому премьеру в очередной раз удалось избежать отставки. Это уже третья попытка парламентариев выразить Берлускони вотум недоверия только за последний год.

Правящая партия встречала его итоги аплодисментами. А молодежь на улицах Милана - яичной атакой на витрины банков и щиты полицейских.

Основные причины недовольства населения Сильвио Берлускони - его экономическая политика и громкие публичные скандалы, связанные с личной жизнью премьера. Эксперты считают, что результаты голосования в парламенте показывают, что глава итальяского правительства вряд ли долго продержится у власти. Отметим, в последнее время у Сильвио Берлускони начались сложности в отношениях со сторонниками, в том числе с минстром экономики и финансов Джулио Тремонти. Тремонти ранее заявлял, что с Берлускони "невозможно работать".