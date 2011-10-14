Некоторые французские СМИ сообщают о рождении у Карлы Бруни сына (ВИДЕО)

Некоторые французские СМИ сообщили в пятницу, что французская первая леди Карла Бруни родила мальчика, и президент Франции, Николя Саркози в четвертый раз стал отцом. По некоторым данным, супруги, якобы, собираются назвать новорожденного сына Вадимом.



Местные журналисты последние несколько недель круглосуточно дежурили у элитной клиники "Мюэтт" в Париже, где как предполагалось, Карла Бруни-Саркози готовилась к родам.



Официального подтверждения из Елисейского дворца пока нет. Известные издания Франции также молчат.

У Карлы Бруни уже есть один ребенок, родившийся в 2001 году от философа Рафаэля Энтовена. У Николя Саркози двое родных детей от первого брака и сын от второго.



Супруги Саркози предпочитали не афишировать все, что связано с подготовкой к рождению ребенка, и в томительном ожидании многочисленные ведущие желтых светских колонок уже 9 раз сообщали о появлении малыша у президентской четы.