Президент РФ Дмитрий Медведев признал намечающиеся между Москвой и Европой газовые разногласия. На оперативном совещании постоянных членов Совета Безопасности в пятницу рассматривались серьёзные вопросы об энергетической безопасности и энергетического сотрудничества России с целым рядом государств и прежде всего с Европой.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Владимир Путин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Борис Грызлов, Руководитель Администрации Президента Сергей Нарышкин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Анатолий Сердюков, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, Министр энергетики Сергей Шматко, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Медведев отметил, что за последнее время произошёл целый ряд событий, которые создают проблемы в газовом сотрудничестве. «Я имею в виду и их нормативную основу, и договорную основу, и, наконец, организацию этого процесса», - сказал глава государства. Медведев поручил министру энергетики и председатель правления «Газпрома» представить свои предложения о том, каким образом выстраивать отношения с европейскими партнёрами с учётом реализации правил так называемого «третьего энергетического пакета».

Ранее в Москве обращали внимание на то, что этот энергопакет противоречит действующему базовому соглашению между Россией и Евросоюзом. Кроме того Медведев не обошёл вниманием проект Транскаспийского газопровода, который должен соединить Туркмению и Азербайджан. Это часть другого конкурирующего с Россией проекта Набукко – он предполагает транспортировку газа в Европу из двух бывших советских республик через ряд других стран, включая Грузию, Турцию, Румынию и Австрию. Строительство трубы требует согласования позиций всех стран Каспия, отметил президент на совещании.



Медведев также отметил, что Москва рассматривает страны Европы в качестве близких партнёров по энергетической сфере.