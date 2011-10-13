Латвийская политическая партия "За права человека в Единой Латвии" (ЗаПЧЕЛ) в четверг распространила обращение с призывом поддержать акцию в поддержку референдума за предоставление гражданства Латвии всем негражданам.



Акция пройдет в пятницу, 14 октября, с 19.00 до 20.00 на площади Екаба в Риге у здания Парламента Латвийской Республики.

15 октября исполнится ровно 20 лет с того дня, когда Верховный Совет Латвийской Республики лишил гражданства и права голоса треть жителей Латвии.

В центре Европы образовалась большая община бесправных людей. За 20 лет из 700 тысяч неграждан гражданство Латвии обрели всего лишь 137 тысяч, более 250 тысяч – уехали или умерли, а до сих пор политических и гражданских прав остаются лишенными 319 тысяч жителей страны.

Массовое безгражданство в Латвии остается болезненной проблемой для общества.



"14 октября у Сейма, на площади Екаба скажем: "Хватит!". Зажжем свечи и напомним властям о 20 годах несправедливости и бесправия, выразим протест против нынешней политики властей, отталкивающих и игнорирующих значительную часть населения страны", заявляет Яков Плинер, сопредседатель партии ЗаПЧЕЛ.

Напомним, что "неграждане" - определение для лиц без гражданства в Латвии и Эстонии, имеющих особый статус. Он распространяется на лиц, проживающих в этих государствах, состоявших в гражданстве СССР, которые после его распада не получили никакого признанного гражданства, а так же на их детей, не имеющих никакого гражданства.

"Негражданство" - ранее неизвестный в мировой практике статус - неграждане не могут считаться ни гражданами, ни иностранцами, ни также лицами без гражданства, а являются лицами с "oсобым правовым статусом".

В качестве документа, удостоверяющего личность, им выдается особый "паспорт негражданина" (который выдается только им - "проездной документ лица без гражданства").