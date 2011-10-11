МИД РФ: Тимошенко судили за законные газовые договорённости

Экс-премьера Украины судили за действующие и никем не отмененные юридически обязывающие соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", заявил во вторник МИД РФ.

"Печёрский суд проигнорировал убедительные свидетельства того, что газовые договорённости 2009 года были оформлены в строгом соответствии с законодательством России и Украины и применимыми нормами международного права", говорится в заявлении российкого дипломатического ведомства.

Во вторник Юлия Тимошенко была приговорена к 7 годам лишения свободы, также суд обязал её возместить 1,5 млрд грн. по иску "Нафтогаза Украины".