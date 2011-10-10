Грузия не дает согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию

Переговоры о вступлении России во во Всемирную торговую организацию (ВТО), проходящие в Швейцарии между РФ и Грузией, завершились безрезультатно. Официально Грузия еще не приняла вето на членство России в ВТО.



Об этом сообщает агентство Новости-Грузия. "Переговоры закончились, и мы можем сказать, что они провалились, закончились совершенно безрезультатно, - сказал 8 октября заместитель министра иностранных дел Грузии Серги Капанадзе, возглавляющий грузинскую делегацию на переговорах в Швейцарии. - Грузия не может дать согласие на вступление России в ВТО, пока Россия не изменит свою позицию по поводу оккупированных территорий".