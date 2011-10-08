В Минске оппозиция требовала новых выборов президента Белоруссии

В Белоруссии оппозиция в субботу провела митинг с требованием новых президентских выборов. Несанкционированная акция прошла в Минске в городском парке. По некоторым данным, на ней присутствовали около 500 человек.

Белорусские оппозиционеры также требовали увеличение зарплат всем работникам на размер инфляции. По словам очевидцев, правоохранительные органы не пытались задерживать участников митинга, передает "Эхо Москвы". Организаторы митинга заявили, что следующая подобная акция пройдет в середине ноября.